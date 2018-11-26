Агрессия России на Азове: cтало известно, где находятся раненые украинцы

Трое украинцев, раненых в результате агрессия России в Азовском море, находятся в Москве

Постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил, что трое из шести украинцев, раненых в результате агрессии России против наших судов в Азовском море, пребывают в Москве.

Захваченные РФ украинские судна находятся в Керчи (подконтрольный россиянам Крым), по последним сообщениям, на борту находилось как минимум шестеро раненых, рассказал постпред главы государства Обозревателю.

По его словам, некоторые наши соотечественники "были тяжело раненые из-за прямого применения силы государством-агрессором".

Читайте такжеВведение военного положения в Украине из-за агрессии РФ на Азове. Главное"После этого в заявлениях спецслужб РФ фигурировал тезис только о троих раненых, и мы знаем, что они отправлены в Москву... О судьбе остальных экипажа детальной информации предоставить не могу", — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка.

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.