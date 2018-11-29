Глупость человеческая. Стало известно, как видео атаки россиян на украинские корабли на Азове попало в Сеть

Атака российских кораблей на украинские / ФСБ РФ

Видеоролик произошедшей 25 ноября атаки россиян на украинские корабли в Азовское море ненароком выложила в Сеть россиянка, перебравшаяся жить в Крым после аннексии.

На это обратил внимание пользователь соцсетей Вадим Лабас. Именно он выложил скриншоты сообщения этой женщины − Ольги Сурковой. "Вот три фото, рассказывающих о том, как русская женщина из Челябинска заселилась в чей-то брошенный дом в Крыму. Брошенный украинцем, который уходил от оккупационных войск. Сначала она удивлялась отоплению и чуду чудному — газовому котлу. Потом впервые в жизни попробовала фрукт фейхоа. А потом выгрузила в сеть видео тарана наших катеров, который ей прислал пират из Челябинска, так же заселившийся в чьем-то брошенном доме в Крыму. Именно она и есть так Otvertka74, которая порадовала нас этим роликом со звуком. А историю, как она это сделала, вы можете почитать у нее в комментариях", — написал он на собственной странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб ВСУ слил в Сеть переговоры россиян по абордажу украинских кораблей.