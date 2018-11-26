"Надо их еб*шить нах*й, надо их за*башить, бл*дь": Генштаб "слил" в сеть переговоры россиян по абордажу украинских кораблей

Таранивший украинцев российский корабль "Изумруд" / Керчь.фм

Сотрудники Генштаба ВСУ опубликовали в Сети запись перехвата радиопереговоров между российскими офицерами, координировавшими и осуществлявшими операцию по абордажу кораблей ВМС Украины в Азовском море.

Из разговоров можно четко понять, что указание идти на таран украинского буксира "Яны Капу" ("е**шить так, чтобы повредить там все", "Надо их еб*шить нах*й, надо их за*башить, бл*дь") поступила напрямую от высших чинов Погранслужбы ФСБ РФ.

Также известно, что корабль россиян "Дон" совершил два удара ("навала") на буксир. А катерам удалось избежать – из-за высокой маневренности. Однако во время своих бесплодных попыток во "Дон" протаранил другой российский корабль − "Изумруд". "Ты не видел, какие у нас повреждения. П*здец", −рассказал один из российских офицеров.

Кроме того, россияне обсуждали, что вся операция по атаке на украинские корабли проходит под премьера РФ Дмитрия Медведева. "Медведев уже в такой панике орет, такое ощущение, что там уже президент контролирует всю эту х*йню", − сказал один из них.

Напомним, ранее сообщалось о том ,что СМИ узнали, как украинские моряки бились с россиянами в Азовском море.