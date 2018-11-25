Опубликованы радиопереговоры между украинскими и российскими военными кораблями

Российские моряки угрожали уничтожить украинские корабли

В Сети опубликованы аудиозаписи радиопереговоров украинских и российских моряков на Азовском море, где сегодня вечером российский оккупационный флот подло обстрелял и захватил три украинских корабля.

На аудиозаписях слышно, как украинские военные сообщают о раненых на борту и запрашивают помощь. Россияне в ответ требуют погасить огни, остановиться и сдаться; также в радиопереговорах зафиксированы угрозы уничтожить украинские корабли, если они не остановятся.

Напомним, российские корабли подло атаковали украинские бронекатера в украинских внутренних водах, есть раненые.

СМИ и официальные органы сообщили, что украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" захвачены российскими пограничными силами.

Президент Украины Петр Порошенко собрал военный кабинет для обсуждения ситуации.

Военно-морские силы Украины подняты по тревоге, все корабли и суда флота немедленно выходят в море.