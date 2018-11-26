"Сражались до последнего": СМИ узнали, как украинские моряки бились с россиянами в Азовском море

26 ноября 2018, 15:12

Есть информация, что захваченные россиянами в плен украинцы-моряки отказываются говорить что-либо на допросах сотрудникам ФСБ.

Захваченные украинские катера в Керчи
Захваченные украинские катера в Керчи / Reuters

Военнослужащие ВМС Украины, получившие ранения и взятые в плен россиянами во время конфликта в Азовском море, категорически отказываются отвечать на вопросы сотрудников ФСБ РФ.

Такое сообщение со ссылкой на собственные источники в среде российских силовиков опубликовал Telegram-канал WarGonzo. По их словам, украинские моряки оказывали сопротивление. При них не оказалось никаких документов.

Якобы все раненые пленные украинские моряки находятся сейчас в травматологическом отделении с осколочными повреждениями — когда россияне стреляли по катерам и буксиру, от корпусов отлетали мелкие металлические осколки. Ими якобы и "посекло" украинцев.

По данным портала Думская, катер "Никополь" был взят россиянами на абордаж, а экипаж сражался до последнего. Бронекатер "Бердянск" был обстрелян, в результате чего есть раненые среди личного состава.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети были опубликованы снимки и видео украинских кораблей, захваченных россиянами, и стоящих "на приколе" в порту Керчи (аннексированный Россией Крым). Затем через росСМИ "всплыли" имена и фамилии взятых в плен РФ украинских моряков.

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Россия Украина ФСБ конфликт ВМС катера моряки
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