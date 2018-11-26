Опубликовано видео с задержанными украинскими кораблями в Керчи

скриншот из видео

Телеканал RT показал видео с задержанными ФСБ РФ украинскими кораблями у причала береговой охраны в аннексированном Крыму.

На кадрах видны три корабля ВМС Украины - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

Ранее президент Украины Петр Порошенко потребовал от РФ немедленно освободить украинских моряков, находившихся в кораблях ВМС ВСУ, которые ФСБ России задержала накануне в Керченском проливе.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения на 60 дней, которое Верховная Рада рассмотрит на внеочередном заседании в понедельник. Россия в свою очередь запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН.