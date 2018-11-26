СМИ рассказали о состоянии раненых в Керченском проливе украинских моряков

Российский корабль "Дон" получил пробоину в результате тарана украинского буксира / facebook.com/Andrii Klymenko

Украинских моряков, раненых в результате обстрела кораблей ВМС ВСУ российскими пограничниками накануне в Керченском проливе доставили в травматологическое отделение керченской больницы №1 им. Пирогова.

Как сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на медиков, состояние раненых удовлетворительное.

По словам собеседника радиостанции, во вторник, 27 ноября, военнослужащих должны перевести в другие медицинские учреждения.

Российская сторона заявляет о трех раненых военнослужащих, ВМС Украины - о шести.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки. Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения на 60 дней, которое Верховная Рада рассмотрит на внеочередном заседании в понедельник. Россия в свою очередь запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН.