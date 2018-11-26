В Сети появились снимки захваченных украинских кораблей в порту Керчи

В Сети были опубликованы снимки захваченных накануне россиянами украинских кораблей в порту города Керчь (аннексированный Россией полуострова Крым).

По данным местного портала "Kerch.com", два катера и буксир сейчас пришвартованы в районе Генмола. Кроме того, сообщается что трое украинских моряков были госпитализированы в городскую больницу с ранениями, полученными во время захвата суден россиянами.

Как сообщают украинские СМИ, всего военнослужащие РФ во время конфликта взяли в плен двадцать три человека, служащих в ВМС Украины.

Напомним, 25 ноября в акватории Азовского моря внезапно полыхнул конфликт между боевыми катерами и буксиром ВМС Украины с одной стороны и российскими военными кораблями − с другой. Дело быстро кончилось применением россиянами оружия и захватом украинских суден. Далее стало известно, что в результате инцидента шестеро украинских моряков были ранены.