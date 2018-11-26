В Сети "всплыли" имена и фамилии нескольких взятых в плен россиянами украинских моряков

Захваченные украинские катера в Керчи / Reuters

В Сети появилась личная информация военнослужащих украинских ВМС, раненых и плененных россиянами во время случившегося накануне российского-украинского флотского конфликта в Азовском море.

Соответствующее сообщение опубликовал российский портал "ФАН". В больнице города Керчь (аннексированный Крым) якобы находятся: житель Новоукраинки ( Андрей Артеменко (31 марта 1994 г.р.), и жители Одессы Василий Сорока (11 апреля 1991 г. р.) и Андрей Эйдер (20 декабря 1999 г.р.).

Андрей Эйдер / Facebook-страница

Андрей Артеменко / Facebook

Напомним, ранее сообщалось о том, что в минувшее воскресенье, 25 ноября, в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. Далее стало известно, что россияне обстреляли и захватили три украинских корабля. По данным СМИ, в плен попали 23 военнослужащих ВМС Украины. Все захваченные корабли были отбуксировали в порт города Керчь.