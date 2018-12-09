"Увеличить объем обвинения": адвокат предупредил о новой опасности для пленных украинских моряков

Захваченный украинский моряк (справа) / Reuters

Адвокат одного из арестованных украинских моряков Николай Полозов заявил о том, что пленным могут предъявить новые обвинения.

"Всем 24 морякам предъявлено одинаковое обвинение в нарушении ч. 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (Незаконное пересечение государственной границы России). Максимальная санкция по этой статье составляет 6 лет лишения свободы, но, учитывая опыт работы в других делах и в отношении других политзаключенных, я не исключаю, что российские власти могут попытаться увеличить объем обвинения, добавить новые статьи", - заявил он в интервью Радио Свобода.

Полозов отметил, что ситуация будет зависеть от "политической конъюнктуры и политической воли Кремля".

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"Конечно, что такая опасность существует", – добавил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что в ФСБ придумали новое обвинение захваченному украинскому военному.

25 ноября Россия заблокировала в Керченском проливе украинский буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ также захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Все пленные были арестованы в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО.