Россия расстреляла украинский катер "Бердянск" в нейтральных водах – Bellingcat

Российские корабли атаковали украинцев незаконно / Фото: скриншот из видео

Проанализировав данный ФСБ России и факты украинских экспертов об атаке на украинские корабли в Керченском проливе, расследовательская группа Bellingcat пришла к выводу, что инцидент произошел вне территориальных вод РФ.

"Информация ФСБ, если она достоверна, показывает, что "Бердянск" находился в 22,72 км от берега Крыма, более чем на 500 метров дальше от заявленных Россией территориальных вод, когда по нему был открыт огонь", - говорится в материале Bellingcat.

Отмечается, что место событий и все обстоятельства произошедшего выяснялись из открытых источников, в частности из заявлений обеих сторон конфликта. Кроме прочего исследователи уделили внимание перехвату разговоров представителей ВМФ РФ, видео целенаправленного тарана россиянами буксира "Яны Капу"", и все сказанное по данной теме.

Расследователи уверяют, что в какой-то момент украинцы зашли в территориальные воды Крыма. Однако, поскольку мировая общественность аннексию полуострова не признает, то нет оснований считать данный участок не украинским.

Сообщается, что атака произошла в момент, когда украинцы поняли, что Керченский пролив заблокирован и около 18.00 стали возвращаться в пункт отправления – Одессу. Россияне преследовали, обстреляли и взяли в плен.

"Российская ФСБ утверждает, что начальный перехват, как и предупредительные выстрелы и, в конце концов, огонь по "Бердянску" — все произошло "в территориальных водах России". Однако это не соответствует данным о местонахождении, приведенным ими же самими", - уверяют иностранные специалисты.

В материале Bellingcat сказано, что украинская сторона предоставила слишком мало доказательств. Поэтому основой для расследования стали аудиозаписи, где украинские моряки подают международный сигнал бедствия и указывают свои координаты.

"Эта точка находится юго-западнее места, где Россия утверждает об обстреле "Бердянска", и также находится за 12-мильной зоной и, таким образом, в международных водах", - сказано в исследовании.

Ранее командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о том, что из-за захвата украинских кораблей Украина обратится к мировому сообществу по поводу закрытия для России Босфорского пролива.

Напомним, Украина пожаловалась в международный трибунал ООН из-за захвата катеров в Керченском проливе.