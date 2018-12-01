Россия расстреляла украинский катер "Бердянск" в нейтральных водах – Bellingcat

1 декабря 2018, 19:59

Расследователи подчеркивают, что в Керченском проливе произошла первая открытая атака России.

Российские корабли атаковали украинцев незаконно / Фото: скриншот из видео

Проанализировав данный ФСБ России и факты украинских экспертов об атаке на украинские корабли в Керченском проливе, расследовательская группа Bellingcat пришла к выводу, что инцидент произошел вне территориальных вод РФ.

"Информация ФСБ, если она достоверна, показывает, что "Бердянск" находился в 22,72 км от берега Крыма, более чем на 500 метров дальше от заявленных Россией территориальных вод, когда по нему был открыт огонь", - говорится в материале Bellingcat.

Отмечается, что место событий и все обстоятельства произошедшего выяснялись из открытых источников, в частности из заявлений обеих сторон конфликта. Кроме прочего исследователи уделили внимание перехвату разговоров представителей ВМФ РФ, видео целенаправленного тарана россиянами буксира "Яны Капу"", и все сказанное по данной теме.

Расследователи уверяют, что в какой-то момент украинцы зашли в территориальные воды Крыма. Однако, поскольку мировая общественность аннексию полуострова не признает, то нет оснований считать данный участок не украинским.

Сообщается, что атака произошла в момент, когда украинцы поняли, что Керченский пролив заблокирован и около 18.00 стали возвращаться в пункт отправления – Одессу. Россияне преследовали, обстреляли и взяли в плен.

"Российская ФСБ утверждает, что начальный перехват, как и предупредительные выстрелы и, в конце концов, огонь по "Бердянску" — все произошло "в территориальных водах России". Однако это не соответствует данным о местонахождении, приведенным ими же самими", - уверяют иностранные специалисты.

В материале Bellingcat сказано, что украинская сторона предоставила слишком мало доказательств. Поэтому основой для расследования стали аудиозаписи, где украинские моряки подают международный сигнал бедствия и указывают свои координаты.

"Эта точка находится юго-западнее места, где Россия утверждает об обстреле "Бердянска", и также находится за 12-мильной зоной и, таким образом, в международных водах", - сказано в исследовании.

Ранее командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о том, что из-за захвата украинских кораблей Украина обратится к мировому сообществу по поводу закрытия для России Босфорского пролива.

Напомним, Украина пожаловалась в международный трибунал ООН из-за захвата катеров в Керченском проливе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия корабли Керченский пролив Азовское море воды
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
21:34
Россия должна соблюдать договор об использовании Азовского моря – Меркель
21:08
Группа Kazka стала на престижной премии "прорывом года" Видео
20:59
Захват украинских кораблей: у Меркель заговорили о запрете судам РФ заходить в порты ЕС и США Видео
20:34
На Азове бушует шторм: под удар стихии попали Кирилловка и Бердянск Фото Видео
20:22
Истребители, вертолеты и беспилотники: ВСУ получили модернизированное вооружение и боевую технику Фото
19:59
Россия расстреляла украинский катер "Бердянск" в нейтральных водах – Bellingcat
19:53
О дате встречи Трампа с Путиным можно говорить после освобождения украинских моряков – Помпео Видео
19:24
Британские военные показали тренировки украинских солдат Видео
18:54
Захват украинских кораблей: Меркель выразила обеспокоенность на встрече с Путиным Видео
18:23
Проблемы для украинцев: в ГПСУ рассказали, как РФ ответила на запрет въезда россиянам Видео
18:03
В Киеве застрелили иностранца Видео
17:50
Оборонно-промышленный комплекс Украины переведен на особый режим работы - Порошенко Видео
17:22
Под Киевом во время занятий детей обрушилась крыша спортзала Фото Видео
16:57
Захват украинских кораблей: Польша предложила наказать Россию новыми санкциями Видео
16:31
Говорили об Украине. В Кремле сообщили о встрече Путина с Макроном Фото Видео
16:26
Брэт Питт и Анджелина Джоли договорились об условиях опеки над детьми
15:59
Закрыть Босфор для РФ: СМИ рассказали, почему Запад не пойдет на эскалацию в регионе Видео
15:53
СБУ вызвала на допрос более двух десятков священников УПЦ МП
15:45
Генштаб ВСУ объявил дату всеукраинских военных сборов резервистов и военнообязанных
15:34
Порошенко рассказал, как РПЦ в Украине расставляла "пальцы веером" Видео
15:11
Группа "Аквариум" перенесла тур по Украине из-за запрета вьезда россиянам Видео
14:59
В Евросоюзе анонсировали санкции против организаторов "выборов" в ОРДЛО Видео
14:52
Порошенко подсчитал количество военной техники РФ на границе с Украиной
14:38
"Дебильная" идея России по Украине провалилась — волонтер Видео
14:32
В Париже произошли новые столкновения на акции "Желтых жилетов", десятки раненых и задержанных Фото Видео
14:28
Украинские звезды вновь получили награды в России Видео
14:13
Последствия военного положения: сколько россиян уже не смогли попасть в Украину Видео
14:12
Задержки авиарейсов и обледенелые трассы: Украину накрыли мощные снегопады Фото Видео
14:06
В Одессе военный после перепалки с прохожими устроил стрельбу
13:33
"Не заводился": экспресс "Киев — Борисполь" уже сломался Видео
13:15
"До конца жизни": Светлана Лобода после операции придерживается строгой диеты Видео
13:11
Порошенко прокомментировал смерть Буша-старшего
13:08
Когда в Украине ожидаются самые сильные морозы: названы даты Видео
12:38
Синоптик предупредила об оттепели в Киеве Видео
12:34
Запрет на вьезд россиянам: концерты каких звезд оказались под угрозой срыва Видео
12:34
Мужчина попытался перевезти в Украину десятки ампул с ядом опасной змеи
12:13
Эксперт объяснила, как военное положение бьет по психике человека Видео
11:52
Никого не "поджарят": мир прощает любое зло в обмен на деньги мнение
11:48
В Генпрокуратуре раскрыли подробности розыска Виктора Януковича Видео
11:46
В Европарламенте предложили прекратить соглашение о партнерстве с РФ
11:32
Украинский танцор Сергей Полунин попал в базу "Миротворца" Видео
11:23
Журналист объяснил, почему Путин не рискнет напасть на Украину Видео
10:58
У Путина пожаловались на последствия отсрочки встречи президента с Трампом Фото Видео
10:47
Девушка дня Instagram: длинноногая красотка Изабель Матерс Фото
10:29
В Раде предложили запретить россиянкам въезд в Украину
10:11
Курс доллара просел: названа стоимость "бакса" в Украине на понедельник Видео
09:51
Агрессия в Керченском проливе: Волкер пригрозил России новыми санкциями США Видео
09:40
"Малоросс - это ты, падлюка!" Замминистра напал на нардепа и устроил погром в студии Видео
09:40
Украина запретила въезд россиянам: что это даст мнение
09:25
У Путина отреагировали на запрет въезда в Украину россиянам просьбой Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять