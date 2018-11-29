Захват украинских кораблей: Украина пожаловалась в международный трибунал ООН

Захваченные украинские корабли / Reuters

Министерство иностранных дел проинформировало арбитражный суд, рассматривающий спор между Украиной и Российской Федерацией о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, о последних действиях РФ в Керченском проливе.

При этом Украина обратила внимание на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты, говорится в соответствующем заявлении МИД Украины.

"Своими действиями Россия фактически закрыла Керченский пролив для всех судов. Украина и другие прибрежные государства Черного моря, включая Европейский Союз и Турцию, решительно осудили подобные действия и призывают Российскую Федерацию обеспечить свободу прохода через Керченский пролив", - отмечают украинские дипломаты.

Они подчеркнули, что последние действия, включая обстрел и захват украинских кораблей, свидетельствуют о сознательной и целенаправленной эскалации со стороны России.

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"Создание препятствий для судоходства, неоправданно длительные остановки судов под флагами Украины и третьих стран повлекли значительные экономические потери. Обращает на себя внимание, что объектом таких неоправданных остановок стали только суда, следующие в украинские порты, суда, которые двигались в российские порты в Азовском море, не подвергались подобным ограничениям", - говорится в сообщении.

При этом Украина заявила протест против действий России, довела их до сведения своих союзников и путем обращения в арбитражный трибунал продемонстрировала свое намерение обжаловать поведение России с применением всех имеющихся правовых средств, добавили в МИД.

Ранее Евросоюз выразил крайнюю обеспокоенность опасным увеличением напряжения в Азовском море и Керченском проливе, которое привело к захвату Россией украинских судов и их экипажа.

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Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.