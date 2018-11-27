Захват катеров ВСУ: в Крыму суд арестовал 12 украинских моряков

Захваченный украинский моряк (справа)/ Reuters

В аннексированном Россией Крыму Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения 12 украинским морякам, захваченным в Керченском проливе.

Принято решение о содержании под стражей до 25 января 2019 года Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Юрия Будзыло, Владимиря Терещенко, Виктора Беспальченко, Владимира Варымеза, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Чулиба, Владислава Костышина, Сергея Попова и Романа Мокряка, который является командиром МБАК "Бердянск".

Как отмечает "Интерфакс", на моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

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При этом избрание меры пресечения другим захваченным морякам ожидается в среду.

Напомним, ранее захваченный украинский моряк рассказал об избиении при задержании в Керченском проливе.

Кроме того, был опубликован список всех украинских моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе.

Как известно, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В результате столкновения военнослужащие Украины получили ранения.