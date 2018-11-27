Российский суд вынес первое решение по задержанным украинским морякам

Захваченные украинские катера в Керчи / Reuters

Суд аннексированного Симферополя, где во вторник, 27 ноября, избирается мера пресечения украинским морякам, задержанным российскими пограничниками в районе Керченского пролива, арестовал на два месяца одного из украинцев - Владимира Варимеза из Одесской области 1992 года рождения.

"Суд постановил, ходатайство о заключении под стражу подлежит удовлетворению. Назначить меру пресечения до 25 января 2019 года", - приводит слова судьи ТАСС.

Варимезу предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Своей вины мужчина не признал.

Ожидается, что сегодня суд изберет меру пресечения 12 из 24 моряков.

Накануне глава СБУ Василий Грицак заявил, что на задержанных российскими пограничниками в Азово-Черноморской акватории украинских кораблях находились сотрудники спецслужбы. "Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины", - сказал Грицак.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.