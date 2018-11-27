В СБУ рассказали о своих сотрудниках на задержанных ФСБ кораблях

Глава СБУ Василий Грицак / УНИАН

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что на задержанных российскими пограничниками в Азово-Черноморской акватории украинских кораблях находились сотрудники спецслужбы.

"Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины", - приводит слова Грицака пресс-центр ведомства.

На заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 26 ноября, инициированного Россией в связи с инцидентом в районе Керченского пролива, заместитель постпреда РФ в организации Дмитрий Полянский заявил, что среди задержанных моряков оказались двое сотрудников украинских спецслужб.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.