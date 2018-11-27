В СБУ рассказали о своих сотрудниках на задержанных ФСБ кораблях

27 ноября 2018, 11:21

По словам главы спецслужбы, они выполняли "служебные задачи контрразведывательного обеспечения".

Грицак, СБУ
Глава СБУ Василий Грицак / УНИАН

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что на задержанных российскими пограничниками в Азово-Черноморской акватории украинских кораблях находились сотрудники спецслужбы.

"Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины", - приводит слова Грицака пресс-центр ведомства.

На заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 26 ноября, инициированного Россией в связи с инцидентом в районе Керченского пролива, заместитель постпреда РФ в организации Дмитрий Полянский заявил, что среди задержанных моряков оказались двое сотрудников украинских спецслужб.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки. 

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. 

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина СБУ ФСБ Керченский пролив Азовское море Василий Грицак
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:22
"Я берегу его от людских глаз": Анастасия Волочкова рассказала о новом возлюбленном
13:19
Опубликовано фото простреленного российской ракетой бронекатера "Бердянск"
13:17
В Киеве оперируют Надежду Савченко
13:10
Шины и файеры: в Киеве заблокировали торговый центр Ocean Plaza Фото Видео
13:05
Путин может подождать с захватом Украины до 27 декабря мнение
12:57
Не хуже сестер: Кортни Кардашьян засветила обнаженные перелести в новой фотосессии Фото
12:52
Пересечение границы, безвиз, вылет из страны: что изменится во время военного положения
12:51
Серьезное похолодание: синоптики предупредили о сильных морозах и снегопадах Видео
12:43
Мини-платье и стройные ноги: Алла Пугачева поразила внешним видом
12:40
Военное положение: из-за публикации "не того" указа Порошенко разгорелся скандал
12:22
Заговенье: приметы и традиции накануне Рождественского поста Видео
12:15
Три лузера: кого военное положение лишило шансов на президентство мнение
12:08
"Пошалили": украинская певица рассказала о сексе с девушкой Видео
12:05
Кейтеринг в килтах. Беспрецендентный сервис от команды шотландского дома-ресторана Whisky Corner новости компании
11:59
Из-за ухудшения погоды в Киеве начнут работать пункты обогрева
11:54
Зачем Путину провокация в Азовском море мнение
11:48
"Уже умиротворили": Кремль ответил на призыв США к прямым переговорам Порошенко и Путина
11:47
Платить по новому. В Украине с нового года изменя правила оплаты электроэнергии
11:34
Хоффенхайм - Шахтер: анонс матча Лиги Чемпионов, где смотреть, оценки букмекеров
11:29
Подорожание тепла: новые платежки придут уже в декабре
11:21
В СБУ рассказали о своих сотрудниках на задержанных ФСБ кораблях
11:06
"Приобнял как свою женщину": Ани Лорак поразила сеть фото с известным певцом Видео
10:56
Путин отреагировал на введение военного положения в Украине
10:54
СМИ узнали, почему и зачем Порошенко "продавливал" военное положение в Украине
10:49
Яценюк рассказал, когда могут ужесточить санкции против РФ за агрессию в Азове
10:41
Девушка дня Instagram: соблазнительная мисс Maxim-2017 Екатерина Котаро Фото
10:15
Раненый и взятый в плен россиянами на Азове украинский моряк связался с близкими
10:15
Комендантский час, запрет митингов, изъятие имущества: что изменится для украинцев на время военного положения
09:53
Морской бой и гальюнная фигура. Художник Елкин карикатурой потроллил Путина из-за конфликта на Азове
09:45
Астролог рассказал о шансах Тимошенко стать президентом
09:35
Курс валют в Украине: что стало с долларом из-за военного положения
09:17
Азовская петля: что случилось на самом деле мнение
09:12
Супрун рассказала о медпомощи на время военного положения
08:43
Томос об автокефалии для Украины: стартовал Синод Вселенского патриархата
08:28
Что не так с военным положением в Украине мнение
08:23
"Верните пацанов домой": Зеленский распек политиков за пиар на инциденте в Керченском проливе Видео
07:53
Госдеп призвал Путина и Порошенко сесть за стол переговоров
07:36
Ученые предупредили, какие отношения разрушают психику Видео
07:31
Поляки атаковали посольство РФ в Варшаве из-за инцидента в Керченском проливе
07:14
"Оранжевая" революция в России: эксперт рассказал о страхах в Кремле Видео
06:58
Керченская развилка, или Как Путин совершил огромную ошибку мнение
06:14
Политолог прокомментировал возможность полномасштабной войны РФ и Украины
05:53
Президент войны: астролог объяснил, зачем Порошенко военное положение
05:21
"Алины Гросу больше нет!": певица озадачила фанатов заявлением Видео
04:54
Конфликт РФ и Украины в Азове: эксперт спрогнозировал главный вопрос Запада к Киеву
04:27
Любовники-террористы. Ученые выяснили, какие мужчины чаще всего занимаются сексом
03:52
"Кремль в непонятках": российская оппозиционерка раскрыла цель агрессии на Азове Видео
03:06
"Нежная и сексуальная": Даша Астафьева покорила фото топлес Фото Видео
02:19
Дочь Джеки Чана официально заключила однополый брак
01:47
В Раде рассказали о последствиях военного положения для областей Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять