Захваченный украинский моряк рассказал об избиении при задержании в Керченском проливе

Россия захватила украинские катера / Пресс-служба ВМСУ

Во время захвата украинских моряков в Керченском проливе они подвергались избиению.

Об этом командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук рассказал своему адвокату Эдем Семедляеву.

"Держится хорошо. Рассказал, что когда задерживали подвергся физическому воздействию, но сильно не били. Его допросили, он рассказал, как было: "Стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. Ничьей границы мы не нарушали, виновным себя не считаю", - передал слова адвоката журналист Антон Наумлюк в своем Facebook.

Отметим, что в ФСБ рассказали о якобы изъятых у задержанных украинских моряков документах.

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Первый из них — "Контрольный лист готовности катера "Никополь" к выходу в море с 9:00 23.11.2018 по 18:00 25.11.2018 года".

В нём старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком", "сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него".

Кроме того, на том же катере найден рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу. Как подчеркнули в ФСБ, из этого следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения.

Напомним, ранее был опубликован список всех украинских моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе.