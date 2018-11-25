"Дави его, бл*дь!": опубликовано видео тарана украинского буксира кораблем РФ

РФ атаковала украинские корабли / РБК

В воскресенье, 25 ноября, российский корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир "Яны Капу".

В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент тарана украинского буксира российским кораблем.

При этом на записи слышны переговоры россиян, во время которых они призывают "прижимать" и "давить его" (подразумевается беззащитный украинский буксир).

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

Напомним, ранее сообщалось, что украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" захвачены российскими пограничными силами.