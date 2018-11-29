Захват Россией украинских катеров: в Евросоюзе сделали жесткое заявление

29 ноября 2018, 07:58

ЕС встревожен применением силы Россией в Керченском проливе.

РФ захватила украинские бронекатера / Пресс-служба ВМСУ

Евросоюз выразил крайнюю обеспокоенность опасным увеличением напряжения в Азовском море и Керченском проливе, которое привело к захвату Россией украинских судов и их экипажа и открытию по ним огня, а также ранению нескольких украинских военнослужащих.

Как заявила высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, ЕС встревожен этим применением силы Россией, что, на фоне усиления милитаризации в районе, что является неприемлемым.

"Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственное и свободное прохождение через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом. Мы призываем всех к максимальной сдержанности с целью снижения напряжения ситуации немедленно. В этом контексте мы также призываем Россию безоговорочно и незамедлительно освободить захваченные суда, их экипаж и снаряжение", - подчеркнула она.

Могерини также отметила, что аннексия Крыма Россией в 2014 году остается непосредственной угрозой международной безопасности, которая имеет серьезные последствия для международного правового порядка. По ее словам, сооружение Керченского моста является дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Европейский Союз не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Европейский Союз продолжит отслеживать внимательно ситуацию и настроен действовать определенным образом во взаимодействии с его международными партнерами", - добавила Могерини.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.

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Евросоюз Крым захват катера Керченский пролив Федерика Могерини
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