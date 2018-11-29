Марчук заговорил о разрыве соглашения с Россией по Азовскому морю

Евгений Марчук считает, что договориться с Россией уже не представляется возможным / УНИАН

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук высказал мнение, что агрессия России в Керченском проливе закрыла все политические дискуссии о целесообразности денонсации Украиной договора с РФ от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря.

"Сегодня я даже не вижу предмета для дискуссии: денонсировать, или не денонсировать соглашение с РФ о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года…РФ перечеркнула это соглашение, и соглашение о госгранице" — сказал он в ходе панельной дискуссии в рамках 2-й международной конференции по морской безопасности в Киеве.

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По словам экс-политика, Киев будет настаивать на создании рабочей группы в рамках ТКГ, которая даст оценку действиям Кремля в акватории омывающих Украину морей.

"Россия категорически против создания отдельной рабочей группы по вопросам границы. И теперь понятно (почему): потому что Азовское море — это тоже граница", - сказал он.

Марчук убежден, что представители России и Украины могут встретиться и объективно обсудить сложившуюся ситуацию исключительно в рамках нормандской четверки, используя ее как дипломатическую площадку.

Ранее командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о том, что из-за захвата украинских кораблей Украина обратится к мировому сообществу по поводу закрытия для России Босфорского пролива.

Напомним, Украина пожаловалась в международный трибунал ООН из-за захвата катеров в Керченском проливе.