Корабли Альянса уже в Черном море

29 ноября 2018, 16:59

Корабли НАТО регулярно патрулируют Черном море, проводят там учения, а в этом году они провели там 120 дней.

Франция-корабль
НАТО располагает в регионе силами союзников

В Североатлантическом альянсе заявили, что уже имеют достаточно сильное военное присутствие в черноморском регионе.

Корабли НАТО регулярно патрулируют Черном море, проводят там учения, а в этом году они провели там 120 дней по сравнению с 80-ю в 2017 году, заявила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску после призыва Президента Петра Порошенко к НАТО направить военные корабли в Черное и Азовское моря, передает УНН.

Лунгеску заявила, что несколько союзников по НАТО проводят патрулирование воздушного пространства в регионе, добавив, что Болгария, Румыния и Турция, которые являются членами НАТО, граничат с Черным морем и имеют там свою военную технику.

"В Черном море уже большое (присутствие - ред.) НАТО, и мы будем продолжать оценивать свое присутствие в регионе", - сказала Лунгеску.

Издание Assotiated Press отмечает, что несмотря на высказанное НАТО осуждение российской агрессии, маловероятно, что Альянс отправит свои корабли в акваторию Азовского моря - это может вызвать конфронтацию с Россией.

Читайте такжеСМИ узнали, куда из Крыма вывозят пленных украинских моряковРанее командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о том, что из-за захвата украинских кораблей Украина обратится к мировому сообществу по поводу закрытия для России Босфорского пролива.

Напомним, Украина пожаловалась в международный трибунал ООН из-за захвата катеров в Керченском проливе.

Как известно, 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, при этом шестеро украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.

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НАТО Черное море Азовское море
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