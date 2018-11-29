Закрыть пролив: главком ВМС рассказал об ответе РФ на захват украинских кораблей

Игорь Воронченко / УНИАН

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о том, что Украина обратится к мировому сообществу по поводу закрытия для России Босфорского пролива.

Таким образом он прокомментировал захват российскими военными украинских судов и моряков после нападения в Керченском проливе во время выступления на 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности.

"В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно - 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - подчеркнул Воронченко.

Он также прокомментировал решение об отправке трех судов через Керченский пролив в направлении Мариуполя, на которые напали и захватили россияне.

"Во-первых, уже был проход кораблей обеспечения через Керченский пролив. Здесь то же самое. Катерная группа шла с буксиром - судном обеспечения. А, во-вторых, мы должны были показать — все-таки не закрывать свое лицо - показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера", - заявил Воронченко.

Читайте такжеЗахват украинских катеров: Германия потребовала от Киева доказательств

На вопрос, не считает ли он, что это было ошибочное решение, он сказал: "Нет, не считаю".

Воронченко также подчеркнул, что Украина не потеряла свои корабли, они будут освобождены.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина пожаловалась в международный трибунал ООН из-за захвата катеров в Керченском проливе.

Как известно, 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.