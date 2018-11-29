Захват украинских кораблей: Меркель посоветовала Киеву найти "умный подход"

29 ноября 2018, 13:31

Ангела Меркель на саммите G20 поднимет вопрос российской агрессии в районе Керчи.

Ангела Меркель
Ангела Меркель / Reuters

Военное решение ситуации, возникшей в результате захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе, невозможно, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

При этом Украине необходимо найти "умный подход" в этой ситуации, подчеркнула она на открытии третьего Германо-украинского форума в Берлине.

"Мы позаботимся об этом, тем не менее у нас есть просьба к украинской стороне сохранять умный подход. Мы знаем, что мы можем разрешить это только разумно и только в рамках переговоров друг с другом", — отметила Меркель, сообщает РИА Новости.

Как передает УНИАН, Меркель пообещала, что на саммите "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе поднимет вопрос российской агрессии в отношении Украины в районе Керчи.

"Я думаю, что эта тема будет достаточно серьезно обсуждена на саммите G20. Мы завершили встречу с госпожой федеральным канцлером, она отбывает на встречу G20, там будет обсуждаться в том числе вопрос Украины. Россию нужно останавливать, российский режим необходимо останавливать, потому что они нападают не только на Украину и наших военных, но и нападают на весь демократический мир, и это не может оставаться без адекватной реакции мира", - подчеркнул во время рабочего визита в Германию премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Ранее командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о том, что из-за захвата украинских кораблей Украина обратится к мировому сообществу по поводу закрытия для России Босфорского пролива.

Напомним, Украина пожаловалась в международный трибунал ООН из-за захвата катеров в Керченском проливе.

Как известно, 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, при этом шестеро украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.

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Россия Украина захват Германия катера Ангела Меркель Керченский пролив Владимир Гройсман
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