Обратились из "ДНР": в ФСБ придумали новое обвинение захваченному украинскому военному

В ФСБ рассказали о новом обвинении захваченному украинцу / lenta.ru

В ФСБ обратился житель оккупированного Россией Донецка с заявлением о том, что один из захваченных РФ в Керченском проливе украинских военных якобы пытал его в Бердянске.

Как заявил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов, житель Донецка опознал задержанного сотрудника СБУ.

По его словам, "правоохранительные органы" Донецка заинтересовались указанным фактом и обратились с просьбой предоставить в их распоряжение соответствующие материалы, пишет rbc.ru.

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Ранее в ФСБ обвинили Киев в подготовке провокаций в отношении Крымского моста.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала в Керченском проливе украинский буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ также захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Все пленные были арестованы в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО.

По словам волонтера Виктории Христенко, у одного из украинских моряков тяжелое ранение ног, у другого диагностировали травматическую ампутацию пальцев кисти.