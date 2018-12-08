В ФСБ испугались за Крымский мост: обвинили Киев в подготовке провокаций

Захваченные Россией украинские корабли / Reuters

Украинские корабли могли осуществить провокации в отношении Крымского моста, заявил замглавы департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ вице-адмирал Алексей Вольский.

Таким образом он пояснил обстрел и захват украинских кораблей, а также моряков в Керченском проливе.

По его словам, из Киева неоднократно звучали призывы "о необходимости уничтожить Крымский мост".

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Говоря о перекрытии Керченского пролива для прохода судов, он подчеркнул: "В первую очередь, это было связано с предупреждением провокации, провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале".

Вольский также обвинил Украину в провокационных нападках из-за строительства и эксплуатации моста через Керченский пролив.

Представитель ФСБ связал это с увеличением числа кораблей РФ в районе Керченского пролива и блокадой Азовского моря для украинских судов, передает rbc.ru.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала в Керченском проливе украинский буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

Оккупанты также захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Все пленные были арестованы в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что передал Путину просьбу об освобождении украинских моряков.