Эрдоган попросил Путина освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков

Реджеп Эрдоган / Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным после захвата Россией украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Как рассказал турецкий лидер в интервью журналистам, он также передал Путину просьбу об освобождении украинских моряков, сообщает агентство Анадолу.

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"После инцидента я поговорил с обеими сторонами, сначала с Путиным и Порошенко по телефону, потом в Аргентине. Просьбу по освобождению моряков я Путину передал. Будем смотреть на развитие событий, надеюсь, они ее положительно встретят.

Сейчас, насколько я знаю, идет процесс расследования инцидента, после него будет принято решение. Мы в подобных делах можем лишь попросить, дальше этого не пойдем", - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала в Керченском проливе украинский буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

Оккупанты также захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Все пленные были арестованы в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО.

Ранее командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о том, что Украина обратится к мировому сообществу по поводу закрытия для России Босфорского пролива.