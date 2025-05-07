Атака Индии на Пакистан: что стало причиной конфликта и как отреагировал мир

Операция Синдур длилась 25 минут. Эти удары стали самыми дальними ударами Индии по территории Пакистана со времен войны 1971 года.

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Война Индии и Пакистана - что известно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

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Индия атаковала ракетами Пакистан

Есть жертвы и пострадавшие

Мир призывает к предотвращению дальнейшей эскалации

Вечером 6 мая Вооруженные силы Индии нанесли ракетные удары по Пакистану. Взрывы были слышны в районе спорного Кашмира. Операция, получившая название Операция Синдур, длилась 25 минут - с 1:05 до 1:30 ночи по местному времени. Эти удары стали самыми дальними ударами Индии по территории Пакистана со времен войны 1971 года.

После ударов по Пакистану Армия Индии опубликовала в соцсети X сообщение с подписью: "Правосудие свершилось".

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Как пишет CNN, Индия заявила, что ее военные удары по Пакистану были направлены на объекты "террористической инфраструктуры" "Лашкар-и-Тайиба" после того, как Пакистан не предпринял никаких действий против базирующихся на его территории группировок, стоящих за резней туристов в контролируемом Индией Кашмире в прошлом месяце.

Власти Индии утверждают, что ликвидировали по меньшей мере 17 "террористов" во время операции "Синдур", еще 60 были ранены.

На брифинге индийские чиновники продемонстрировали кадры, как они утверждают, ударов по целям в Пакистане. Была показана карта, на которой отмечено местонахождение нескольких тренировочных лагерей "Лашкар-и-Тайиба" и "Джайш-и-Мухаммед" в контролируемом Пакистаном Кашмире и в пакистанской провинции Пенджаб.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри вновь обвинил Пакистан в апрельском нападении на мирных жителей в управляемом Индией Кашмире и обвинил Исламабад в поддержке "терроризма" в спорном регионе.

"Несмотря на то, что с момента атак прошло две недели, Пакистан не предпринял никаких очевидных шагов по принятию мер против террористической инфраструктуры на своей территории или на территории, находящейся под его контролем", — заявил Мисри.

По словам Мисри, цели были выбраны на основе "разведывательных данных".

Что говорят в Пакистане

Представитель Вооруженных сил Пакистана Ахмед Шариф Чаухдри заявил, что в результате индийской атаки 8 пакистанцев погибли, 35 — получили ранения, а еще двое — считаются пропавшими без вести.

Пакистан также заявил, что во время атаки были сбиты пять самолетов ВВС Индии и беспилотник.

Стоит отметить, что ни один из трех индийских чиновников, выступивших на брифинге, не ответил на заявление Пакистана о том, что были сбиты пять самолетов индийских ВВС во время атаки Индии.

Телеканал India Today признал, что три индийских истребителя разбились на территории Индии.

Стало известно, что Министерство иностранных дел Пакистана вызвало временного поверенного в делах Индии в Исламабаде для официального выражения протеста против ракетных ударов Индии.

"Было передано, что вопиющий акт агрессии со стороны Индии представляет собой явное нарушение суверенитета Пакистана. Такие действия противоречат Уставу ООН, международному праву и установленным нормам, регулирующим межгосударственные отношения", — заявили в министерстве.

"Пакистан решительно отверг необоснованные оправдания враждебного поведения Индии", - добавили там.

В документе говорится, что удары были "неспровоцированными", в результате которых погибло несколько мирных жителей, включая женщин и детей, а также предупредили, что военные действия Индии представляют "серьёзную угрозу" миру в регионе.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сказал в интервью Bloomberg, что Индия проигнорировала предложения Пакистана по проведению совместного расследования касательно теракта, который стал поводом для боевых действий. Министр добавил, что Пакистан согласен не нагнетать напряженность в конфликте с Индией, если она свернет свою так называемую "операцию" и прекратит другие агрессивные действия против пакистанского народа.

В Кашмире объявили эвакуацию

Тем временем власти Кашмира отдали приказ об эвакуации граждан из районов, которые они считают опасными, в связи с эскалацией конфликта между Нью-Дели и Исламабадом.

Вице-губернатор Джамму и Кашмира Манодж Синха поручил округам переселить жителей деревень из "уязвимых районов в более безопасные места". Эвакуированным гражданам будет предоставлено жилье, питание и медикаменты.

Жертвы и пострадавшие среди мирного населения

Как пишет Reuters со ссылкой на представителя пакистанских военных, в результате действий индийской армии погибли по меньшей мере 26 мирных жителей, еще 46 - получили ранения.

Также Reuters со ссылкой на полицию сообщает, что в результате обстрела пакистанской армией границы в Кашмире погибли семь мирных жителей и 35 получили ранения в индийской части региона.

Реакция мира на войну между Индией и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп 6 мая прокомментировал атаку Индии на Пакистан, назвав это "позором". Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

В частности, журналист спросил Трампа, есть ли какая-то реакция на этот нападение.

"Нет, это позор. Мы только что услышали об этом, когда входили в Овальный кабинет. Только что услышали об этом. Я думаю, люди знали, что что-то должно произойти, основываясь на воспоминаниях из прошлого. Они сражались долгое время. Знаете, на самом деле, они сражались много десятилетий и столетий, если хорошо подумать. Нет, я надеюсь, что это закончится очень быстро", - сказал Трамп.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты "внимательно следят за развитием ситуации между Пакистаном и Индией". Она описала обстоятельства в отношениях между Пакистаном и Индией как "изменчивые и быстро меняющиеся" и подтвердила приверженность Вашингтона к предотвращению дальнейшей эскалации.

"Мы постоянно следим за ситуацией и остаемся на связи с пакистанскими и индийскими официальными лицами в поисках мирного решения", — отметил госсекретарь США Марко Рубио.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан к максимальной военной сдержанности.

"Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном", — говорится в заявлении Гутерреша.

Как сообщал Главред, в конце апреля в Пакистане заявилм, что Индия на фоне обострения отношений между странами может начать военную агрессию.

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