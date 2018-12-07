Волонтер рассказала, какие раны получили захваченные россиянами в плен на Азове моряки

Пленные украинские моряки / "Цензор.нет"

Советник главкома украинского военного флота и известный волонтер Виктория Христенко рассказала в телеэфире о том, какие именно травмы и ранения получили военнослужащие ВМС Украины во время атаки на них россиян 25 ноября в Керченском проливе.

По ее словам, у одного из украинских моряков тяжелое ранение ног, у другого диагностировали травматическую ампутацию пальцев кисти.

"Трое моряков находятся в Матросской тишине (московское СИЗО - "Главред"). Ни видео, ни подтверждения о характере ранений официально не получили наши консулы, кроме того, что будто бы раненых посетила омбудсмен Москвы. У одного из парней тяжелое ранение ног. То, что он передвигается на костылях − ни о чем нам не говорит, мы не видим его ранений и какую ему сделали операцию в изоляторе. У одного из парней травматическая ампутация пальцев кисти", — заявила Христенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Полторак рассказал, почему украинские моряки не стреляли во время атаки на них россиян.