Спасли Украину: Полторак рассказал, почему украинские моряки не стреляли во время нападения РФ

6 декабря 2018, 22:40

Россия планировала начать с этой провокации полномасштабную войну.

Полторак
Полторак отметил, что огонь в ответ мог начать полноценную войну/ скриншот

Украинские моряки, не открыв ответного огня во время нападения России в Керченском проливе, спасли этим Украину от широкомасштабной агрессии Кремля, которому был нужен только повод.

"Если бы они открыли огонь, вряд ли у нас сегодня происходила эта передача, и было бы все по-другому. Российская Федерация ждала, она готовила эту провокацию", - в эфире телеканала "Прямой" заявил министр обороны Украины Степан Полторак, отвечая на вопрос, почему военнослужащие не стреляли по нападавшим..

Полторак добавил, что только выдержка моряков спасла Украину от широкомасштабной российской агрессии.

"С тех перехватов, которые мы видим, из переговоров, которые велись между кораблями ФСБ России и Черноморского флота и нашими моряками, где они оскорбляли, где они нагло себя вели, где они в конце концов применили оружие, - только выдержка спасла ситуацию от широкомасштабной агрессии", - отметил министр обороны.

Читайте такжеСтало известно, какая страна ЕС первой введет санкции против РФ за Керченские пролив25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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