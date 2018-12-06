Стало известно, какая страна ЕС первой введет санкции против РФ за Керченские пролив

Литва полностью поддержала позицию Украины

Первая страна Европейского союза вводит санкции против России за ее агрессию в Керченском проливе против Украины - гражданам РФ, ответственным за нападение на украинские корабли, закроют въезд на территорию Литвы.

Министерство иностранных дел Литвы, таким образом, предлагает для начала прибегнуть к индивидуальным санкциям для лиц, ответственных за акт агрессии в Керченском проливе и в Черном море, сказано в сообщении на сайте МИД Литвы.

"МИД обратился в департамент миграции с предложением включить в список нежелательных в Литве лиц, непосредственно участвовавших в действиях против украинских военных кораблей и ответственных за это лиц", – заявили в Министерстве иностранных дел литовского государства.

По мнению литовского МИДа, действия этих людей являются серьезной угрозой мировой безопасности.

Читайте также"Просчет России": в Госдепе отметили исключительную вину России за Керченский инцидентМИД Литвы также активно проводит консультации с другими членами международного сообщества относительно необходимых контрмер против России.

Таким образом, Литва становится первым государством Европейского союза, которое начало процесс введения санкций в связи с последней агрессией РФ на море.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.