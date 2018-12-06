"Просчет России": в Госдепе отметили исключительную вину России за Керченский инцидент

Уэсс Митчелл / @USEmbassyKyiv

В разжигании конфликта в Азовском море и Керченском проливе виновата исключительно Россия, а обвинения в адрес украинских моряков поражают.

На вину России указал чиновник Государственного департамента США, глава делегации США на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане Уэcc Митчел в ходе специальной дискуссии о милитаризации оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей, сообщает "Европейская правда".

"Россия обвинила украинских моряков в незаконном пересечении границы РФ. Это обвинение поражает, ведь Крым - Украина. По сути РФ обвиняет украинских моряков в пересечении украинской границы!", - заявил Митчелл.

Также чиновник отметил, что обвинять обе стороны в эскалации попросту некорректно.

"Украина даже не открывала огонь. Это не та ситуация, когда можно обвинять две стороны. Виновата одна сторона, и это - Россия", - пояснил он.

Митчелл добавил, что у России нет права держать в плену украинских моряков.

Читайте такжеТакие конфликты приводили к мировым войнам - МИД Беларуси о Керченском инциденте"США призывает Россию безотлагательно отпустить моряков и отдать захваченные суда Украины. Агрессия на Азове - это просчет России, она лишь усилила давление международного сообщества на себя", - резюмировал он.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.