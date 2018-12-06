Такие конфликты приводили к мировым войнам - МИД Беларуси о Керченском инциденте

6 декабря 2018, 19:50

Глава МИД Беларуси опасается перерастания локального конфликта в мировую бойню.

Владимир Макей
Владимир Макей / Sputnik-Беларусь

События из разряда Керченского инцидента - захвата россиянами украинских кораблей 25 ноября около Керченского пролива - в прошлом приводили к мировым войнам. 

Такую точку зрения в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает Укринформ.

Макей заявил, что ключом к европейской безопасности является решение конфликта на территории Украины - а состояние этого конфликта в последнее время внушает обеспокоенность.

"К сожалению, развитие ситуации вызывает большое беспокойство. С инцидентом в Керченском проливе мы приблизились к очень опасной линии - полномасштабному конфликту. И это - "красная линия", вернуться за которую уже нельзя будет. Мы хорошо знаем из истории, что подобные инциденты приводили к мировым войнам в прошлом", - сказал Макей.

Читайте такжеКремль, берегись: авиация США внепланово прошла над Украиной25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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конфликт Беларусь ОБСЕ мировая война Макей
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