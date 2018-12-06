Россия пустила украинских консулов к пленным морякам

Климкин / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия все-таки допустила украинских консулов к посещению военнопленных моряков ВМСУ, захваченных в Керченском проливе; по его словам, консулы уже начали встречи с военнослужащими.

"Положительный результат встречи ОБСЕ - то, что мы выбили у них (российских властей -ЕП) ответ на вопрос, где находятся наши ребята и выбили график консульских посещений. Именно сейчас наши консулы встречаются с ранеными ребятами, с тремя, и затем каждый день будут встречаться с другими - чтобы к субботе консулы убедились, в каком они состоянии", - заявил Климкин в комментарии на полях министерской встречи ОБСЕ, сообщает из Милана корреспондент "Европейской правды".

Министр заверил, что договоренность об этом стала результатом давления на РФ в рамках данной организации.

Ранее Кабинет министров Украины принял постановление о выплате по 100 тыс. грн украинским морякам, которые 25 ноября были задержаны россискими пограничниками в Керченском проливе.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.