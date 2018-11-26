"Мы зашли в территориальные воды РФ": украинские моряки в Керчи заявили о совершении провокации

Моряки признались в нарушении границы России / Фото: скриншот из видео

В России ФСБ опубликовала видео допроса украинских моряков, которые находились на кораблях, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе.

Перед объективом камеры трое человек признаются, что суда Украины нарушили "территориальные воды РФ". Видео опубликовано в YouTube.

"Я, Драч Андрей, член экипажа судна "Никополь" ВМС Украины. 23 числа получил задание следовать маршруту "Одесса-Мариуполь" через Керченский пролив. На пути следования в Мариуполь мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, мы нарушаем законодательство России. Неоднократно нам говорили, чтобы мы покинули территориальные воды России. Во время остановки береговая охрана предупредила нас, что надо покинуть территориальные воды РФ и выйти за 12-мильную зону и ждать дальнейшие решения нашего прохождения через Керченский пролив в Мариуполь", - рассказал на допросе член экипажа военного катера "Никополь" Андрей Драч.

Военнослужащий Владимир Лесной заявил о том, что он слышал предупреждения российских пограничников, но сознательно их игнорировал. Однако заметно, что заранее подготовленный текст он читает с листка.

"Я, Лесной Владимир Владимирович, командир воинской части 1828 С 22 ноября 2018 нахожусь в составе кораблей ВМС Украины ... Совершил переход через Керченский пролив. После пересечения российской границы визуально наблюдал корабли пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Из запросов ... радиостанции игнорировал сознательно. При переходе на борту находилась стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия кораблей ВМС Украины в Керченском проливе несут провокационный характер. Я выполнял приказ и планировал осуществить переправку кораблей из порта Одессы в порт Мариуполя", - прочитал текст Лесной.

Член экипажа Сергей Цибизов также заявил, что украинские суда нарушили территориальные воды России и командир принял решение остановиться после предупреждения российских пограничников.

"Я, Цибизов Сергей Андреевич, в пятницу утром вышли в 8 утра из Одессы и шли в Бердянск через Керченский пролив. Когда подошли к Керченскому проливу, зашли на воды России, после чего нам были поставлены команды остановиться и ожидать дальнейших команд. Перед тем как открыть огонь были замечены ракетницы зеленого цвета, две. Мы на "Никополе" дальше шли-шли и с нами связались российские корабли, попросили остановиться, упасть на реверс. По нам открыли также огонь. Командир принял решение и остановил катер. Нас сняли с катера и все", - рассказал Цибизов.

Ранее было обнародовано видео, как захваченные Россией в Азовском море украинские суда в сопровождении конвоя зашли в порт оккупированной Керчи.