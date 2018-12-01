Агрессия в Керченском проливе: Волкер пригрозил России новыми санкциями США

США готовы рассмотреть введение новых санкций против России из-за агрессии в Керченском проливе, сообщил Курт Волкер / Reuters

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что страна готова рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении Российской Федерации из-за агрессии против Украины в Керченском проливе.

Спецпредставитель Госдепа призвал Европейский союз рассмотреть вопрос внедрения против РФ новых ограничительных мер, сообщает Suddeutsche Zeitung.

По словам дипломата, он не считает важным вопрос о том, кто несет ответственность за конфликт в Керченском проливе. Волкер подчеркнул, что Россия должна вернуть захваченные украинские корабли и освободить моряков.

В 2014 году ряд стран Запада ввели санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Позже западные государства расширяли и продляли ограничительные меры. В начале августа 2018-го США ввели против РФ "драконовские санкции", начал действовать их первый пакет.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.