ЕС продлил санкции против России

Reuters

Совет Евросоюза продлил индивидуальные санкции против России на полгода - до 15 марта 2019 года.

Как сообщается на официальном сайте Евросоюза, Совет ЕС не увидел причин для изменения санкционного режима.

Решение вступит в силу с 14 сентября, после официального опубликования в журнале ЕС.

Индивидуальные санкции против РФ были введены Евросоюзом в марте 2014 года. Они касаются лиц и организаций, действия которых "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Сейчас индивидуальные санкции ЕС распространяются на 155 человек и 44 организации.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций за вмешательство в американские выборы.