Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

Трамп выполнил обещание подписать бумагу - далее дело за Госдепартаментом и Минфином США / GettyImages

Президент США Дональд Трамп в среду, 12 сентября, поставил свою подпись на указе, который позволяет вводить санкции против стран и организаций, заподозренных во вмешательстве в американские выборы, сообщает сообщает Reuters.

Санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к финансовой системе США и запрет американцам на инвестиции в попавшие под эти меры компании.

Решение о введении санкций будет в компетенции Госдепартамента и Минфина США, заявил советник Трампа Джон Болтон, комментируя принятие указа.

Вместе с тем издание The Hill уточняет, что санкции будут автоматически распространяться на иностранные правительства, юридические лица или отдельных людей, осуществивших вмешательство в выборы или способствовавших ему.

Читайте такжеКонгресс США одобрил законопроект о санкциях за кибератакиУказ также обязывает спецслужбы США расследовать факты предполагаемого вмешательства.

Напомним, ранее в США обвинили 12 шпионов РФ в совершении кибератак во время выборов президента-2016.

Кроме того, корпорация Microsoft зафиксировала попытки контролируемых РФ хакеров вмешаться в процесс организации выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре нынешнего года.