Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

Отныне любая страна, попытавшаяся вмешаться в американские выборы, в ответ получит санкции.
Президент США Дональд Трамп в среду, 12 сентября, поставил свою подпись на указе, который позволяет вводить санкции против стран и организаций, заподозренных во вмешательстве в американские выборы, сообщает сообщает Reuters.
Санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к финансовой системе США и запрет американцам на инвестиции в попавшие под эти меры компании.
Решение о введении санкций будет в компетенции Госдепартамента и Минфина США, заявил советник Трампа Джон Болтон, комментируя принятие указа.
Вместе с тем издание The Hill уточняет, что санкции будут автоматически распространяться на иностранные правительства, юридические лица или отдельных людей, осуществивших вмешательство в выборы или способствовавших ему.
Читайте такжеКонгресс США одобрил законопроект о санкциях за кибератакиУказ также обязывает спецслужбы США расследовать факты предполагаемого вмешательства.
Напомним, ранее в США обвинили 12 шпионов РФ в совершении кибератак во время выборов президента-2016.
Кроме того, корпорация Microsoft зафиксировала попытки контролируемых РФ хакеров вмешаться в процесс организации выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре нынешнего года.