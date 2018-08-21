В Microsoft подтвердили вмешательство российских хакеров в выборы в Конгресс США

Российские хакеры / IBTimes UK

Американская корпорация Microsoft зафиксировала попытки контролируемых РФ хакеров вмешаться в процесс организации выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре нынешнего года.

Соответствующее сообщение было опубликовано авторитетным агентством Associated Press. "Хакерская группа, связанная с российским правительством, создала фальшивые интернет-домены, которые оказались подделками американских консервативных организации: Института Хадсона и Международного республиканского института. Еще три поддельных домена были разработаны так, будто они принадлежат сенату США", − сообщили представители корпорации.

Кроме того, президент Microsoft Брэд Смит заверил журналистов, что на фальшивые сайты заходил минимум пользователей, поэтому хакерам не удалось атаковать целевую жертву. "У нас нет сомнения в наших выводах относительно того, кто несет ответственность", - подчеркнул он.

Также известно, что вмешаться в выборы пытались хакеры из группировки Strontium, иначе также называемой Fancy Bear либо APT2.

Напомним, ранее в США обвинили 12 разведчиков РФ в совершении кибератак во время выборов президента-2016.