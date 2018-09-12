США введут новые санкции за вмешательство в выборы - Reuters

Президент США Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп 12 сентября подпишет указ о введении санкций против иностранных лиц и компаний, которые подозреваются во вмешательстве в американские выборы.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, решение о подписании документа было принято в связи с получением разведданных.

"Администрация стремится установить новую норму в киберпространстве. Это первый шаг в установлении таких границ и в публичном объявлении нашего ответа за плохое поведение", - сказал собеседник агентства.

Ранее экс-советник Дональда Трампа Стив Бэннон назвал ситуацию в Белом доме "переворотом".