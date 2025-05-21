Принц Гарри возненавидел фото собственных детей: в чем причина

Принц Гарри сильно опасается за безопасность своей семьи, особенно детей.

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Принц Гарри и Меган Маркл редко показывают своих детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/weareinvictusgames

Кратко:

Чего боится принц Гарри

Что об этом пишут британские таблоиды

Меган Маркл иногда позволяет взглянуть на своих засекреченных детей, но это полностью противоречит опасениям принца Гарри за безопасность своей семьи, говорят источники.

Таблоид Page Six предполагает, что Гарри должно быть ненавидит фото детей, ведь они могут стать публичными и узнаваемыми. Накануне герцогиня Сассекская опубликовала фотографию принца Арчи и принцессы Лилибет.

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43-летняя Маркл поделилась фотографией доски объявлений, заполненной личными семейными воспоминаниями, включая никогда ранее не публиковавшееся изображение 6-летнего Арчи, целующего трехлетнюю Лилибет в лоб, когда они стоят перед роскошно украшенной рождественской елкой.

Меган Маркл - любящая мама / Фото Instagram/meghan

"Если бы их не было на фотодоске, было бы кому-то интересно?" — спросил королевский источник, а другой инсайдер, знакомый с семьей, сказал: "Гарри — это все о защите своих детей, поэтому я могу себе представить, насколько он будет этим недоволен". 40-летний Гарри ясно дал понять, что безопасность его семьи — его главный приоритет.

Скриншот Page Six

Проиграв апелляцию по поводу уровня безопасности, на который он и его семья имеют право во время пребывания в Великобритании, он сказал BBC в начале этого месяца: "Я не вижу мира, в котором я бы сейчас привез свою жену и детей обратно в Великобританию".

Меган Маркл / Скриншот YouTube

Королевский ренегат сказал, что решение об отмене его автоматического права на безопасность влияет на него "каждый день" и поставило его в положение, когда он может безопасно вернуться в Великобританию только по приглашению королевской семьи — поскольку тогда ему будет предоставлен плотный кордон безопасности.

На предыдущих фотографиях Маркл никогда не показывает лица детей, за исключением нескольких официальных фотографий с дня рождения, но инсайдер семьи добавил: "Гарри и Меган приложили все усилия, чтобы защитить детей, они редко выводят их в общественные места, и немного странно, что фотографии начинают появляться сейчас, когда они более узнаваемы".

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Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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