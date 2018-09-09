В Белом доме произошел "переворот" - экс-советник Трампа

Дональд Трамп и Стивен Бэннон / Reuters

Экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон назвал ситуацию в Белом доме "переворотом".

"То, что вы видели на днях, было настолько серьезным, насколько это возможно... это переворот, если хотите", - приводит его слова "Газета.Ru" со ссылкой на The Guardian.

Бэннон сравнил нынешнее положение дел в Вашингтоне с кризисом 1862 года, когда генерал Джордж Макклеллан заявил, что президент Авраам Линкольн не должен быть главнокомандующим.

Накануне газета The New York Times опубликовала анонимную колонку. Человек, представляющийся чиновником Белого дома заявил, что часть представителей администрации президента оказывают сопротивление политике Дональда Трампа.