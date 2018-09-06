"Сопротивление внутри администрации Трампа". В США опубликовали анонимное письмо сотрудника Белого дома, критикующее президента‍

Дональд Трамп / Reuters

Авторитетное американское издание The New York Times опубликовало анонимное письмо, написанного от лица ведущего чиновника Белого дома и "участника скрытого сопротивления президента США Дональда Трампа".

Мужчина заявил, что самая большая проблема для президента, которую тот не осознает во всей полноте, − многие высокопоставленные чиновники его администрации изо всех сил работают, чтобы препятствовать "его худшим решениям".

По словам чиновника, корень проблемы – "аморальность Трампа", который крайне далеко отстоит от идеалов консерваторов, используя их в личных целях, и регулярно высказывается в антидемократическом духе.

Кроме того, анонимный сотрудник Белого дома обвинил президента в импульсивности и безрассудстве, почему тот и меняет свои решения едва ли не ежеминутно.

Трамп оперативно прореагировал на опубликованное анонимное письмо. На своей странице в сервисе микроблогов Twitter он усомнился, что этот "высокопоставленный чиновник администрации" вообще является реальным чиновников. Президент США отмети, что если все же такой чиновник существует, то The New York Times должна деанонимизировать его перед властями, "исходя из интересов национальной безопасности".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп в матерной форме предлагал ликвидировать сирийского диктатора Башара Асада и о том, как президента США ругал глава аппарата Белого дома.