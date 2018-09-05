В США "залили" в Сеть запись разговора Трампа с автором книги о нем Бобом Вудвордом

Боб Вудворд и Дональд Трамп / Breitbart

Авторитетное американское издание The Washington Post сделало достоянием общественности 11-минутную аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося между президентом США Дональдом Трампом и легендарным журналистом Бобом Вудвордом − по поводу его книги "Страх: Трамп в Белом доме".

Известно, что журналист и президент разговаривали в тот период, когда написание книги было уже закончено, но еще оставалось время до ее выхода из печати.

В ходе разговора Вудворд рассказал Трампу, что просил у сотрудников Белого дома об интервью с ним. Президент ответил, что ему никто не докладывал об этой просьбе.

"А я был бы рад с вами поговорить. Я всегда был с вами открытым, и думаю, что вы всегда были честны", − Трамп.

Вудворд (который в начале 70-х вместе с Карлом Бернстайном "раскрутил" Уотергейтский скандал, приведший к импичменту президента Никсона − "Главред") также сказал, что его книга − "жесткий взгляд" на политику Трампа и его администрации. Тот заверил журналиста, что "привык к такому" и не винит его.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в книге Вудворда рассказывается, как Трамп в матерной форме предлагал ликвидировать сирийского диктатора Башара Асада и о том, как президента США ругал глава аппарата Белого дома.