"Идиот, утративший рассудок": Стало известно, как ругал Трампа глава аппарата Белого дома

Дональд Трамп / WealthModo

Глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в приватных беседах с сослуживцами назвал президента Дональда Трампа идиотом, а также прямо заявлял, что тот "утратил рассудок".

Такая информация сообщается в отрывке из новой книги "Страх. Трамп в Белом доме", авторства легендарного журналиста Боба Вудворда (который в начале 70-х вместе с Карлом Бернстайном "раскрутил" Уотергейтский скандал, приведший к импичменту президента Никсона − "Главред"). Текст опубликовало во вторник, 4 сентября, авторитетное американское издание The Washington Post.

По данным Вудворда, Келли регулярно выходил из себя и негодовал по поводу слов и поступков Трампа "Он идиот. Бесполезно убеждать его в чем-либо, у него крыша поехала. Мы в городе безумия", — говорил он.

"Я даже не знаю, почему все мы все еще здесь. Это худшая работа, что у меня когда-либо была", — подытоживал Келли. К слову, книга Боба Вудворда поступит в продажу на территории США в ближайший вторник, 11 сентября.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт объяснил слова президента США о российском крыме его "идиотизмом".