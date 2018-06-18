"Трамп – идиот". Эксперт объяснил слова президента США о "российском" Крыме

Политолог призвал украинцев не обращать внимание на заявления Трампа.
Президент США Дональд Трамп на встрече лидеров "Большой семерки" вполне мог заявить, что Крым по праву является российским, потому что там все жители разговаривают на русском языке. Об этом в комментарии Апострофу заявил российский политолог Андрей Пионтковский.
"Он наверняка это говорил, потому что это утечка от участников обеда представителей "Большой семерки". И еще он с удивлением задавал вопрос европейским лидерам, почему они поддерживают Украину в этом конфликте", - считает эксперт.
Пионтковский также назвал вероятные причины такого завления. "Во-первых, Трамп – идиот. И это уже известно всей Америке. А во-вторых, он не просто идиот, а в чем-то очень сильно зависимый от Путина. Ну не может человек, который не стесняется в своих выражениях, ругаясь со своими союзниками, ничего критического сказать о Путине, и только все время говорить то, что может ему понравиться. Америка к этому уже привыкла", - объяснил он.
Он призвал украинцев не беспокоиться из-за слов Трампа. "Ну вот такой он, завербовали его россияне. И пришло русским в голову, что они схватили Бога за бороду. Но в Москве просто не понимают американской политической системы, поскольку здесь работают институты. Конечно, президент является важным чиновником, который может на что-то влиять, но ни Конгресс, ни традиции не позволяют ему безобразничать", - сказал политолог.
Пионтковский напомнил, что политику США на украинском направлении озвучивает и осуществляет Курт Волкер. "Эта политика настолько проукраинская, что до принятия закона об оккупированных территориях заявления Волкера были более проукраинскими, чем заявления украинского руководства. Ну есть в США такой человек, как Трамп – такова реальность", - резюмировал он.
Ранее портал BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника писал, что Дональд Трамп заявил лидерам стран G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), что Крым является российским, поскольку все его жители говорят на русском языке.
Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что не знает о возможном заявлении американского лидера о "российском" полуострове. По ее словам, сведения о якобы словах главы государства были сообщены журналистам, о них нет информации.