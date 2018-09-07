В МИД заговорили о новых санкциях против России из-за выборов в "ДНР"

В МИД грозят России новыми санкциями / ZN.UA

Проведение Российской Федерацией как государством-оккупантом "выборов" на оккупированной части Донбасса грубо нарушит Минские соглашения, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"В связи с появлением в российских средствах массовой информации сообщений о намерении оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины провести так называемые "внеочередные выборы" главарей боевиков и их нелегитимных представительских органов Министерство иностранных дел Украины заявляет, что такие действия Кремля грубо нарушают обязательства Российской Федерации как стороны Минских договоренностей", - говорится в сообщении МИД.

В нем отмечается, что в случае проведения фейковых "внеочередных выборов" на оккупированном Донбассе их результаты будут "юридически ничтожными", не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом.

"Вместе с тем, эти провокационные действия России сознательно подрывают Минские договоренности и будут способны свести на нет упорные международные усилия по урегулированию ситуации, возникшей в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации ею части суверенной территории нашего государства", - отметили в МИД.

Также подчеркивается, что "вся ответственность за постоянное блокирование и торпедирование процесса мирного урегулирования будет возложена на Российскую Федерацию".

"Призываем международных партнеров дать четкую оценку таким действиям Кремля и усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем введения против нее дополнительных санкций, чтобы заставить ее вернуться к выполнению взятых на себя обязательств. Со своей стороны, Украина остается верной мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей", - добавили в МИД Украины.

Напомним, "народный совет "ДНР" назначил временно исполняющим обязанности председателя "республики" Дениса Пушилина.

Кроме того, информационные ресурсы террористов сообщают, что на 11 ноября назначены "внеочередные выборы председателя "ДНР" и парламента".