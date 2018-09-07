Денис Пушилин избран новым главарем "ДНР" вместо убитого Захарченко

Народный Совет "ДНР" большинством голосов избрал Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы "республики"

Народный Совет непризнанной "Донецкой народной республики" избрал исполняющим обязанности главы Дениса Пушилина.

Большинство проголосовало за представленного кандидата.

Заместитель председателя Народного Совета Ольга Макеева перед голосованием зачитала решение "генпрокуратуры ДНР", согласно которому на преемника покойного Александра ЗахарченкоДмитрия Трапезникова не может быть возложено исполнение обязанностей главы ДНР, поскольку он не является первым вице-премьером и и никто такую должность не занимал.

На голосовании парламент самопровозглашенной республики единогласно проголосовал за отставку Трапезникова.

Также "министр доходов и сборов" Александр "Ташкент" Тимофеев (вместе со всем кабмином) отправлен в отставку.

В ближайшее время в "ДНР" должны сформировать совет министров и ЦИК.

Выборы главы и нового состава Народного Совета "ДНР" назначены на воскресенье 11 ноября.

Денис Пушилин: справка

Денис Владимирович Пушилин родился 9 мая 1981 года в городе Макеевка Донецкой области Украины.

В 1999-2000 годах проходил службу в Нацгвардии Украины.

5 апреля 2014 года Пушилин был назначен заместителем "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева, был ведущим на митингах в Донецке.

7 апреля 2014 года, после провозглашения "Донецкой народной республики", Пушилин стал сопредседателем временного правительства "ДНР", а 15 мая того же года был назначен председателем "президиума Верховного совета ДНР". Спустя два месяца, 18 июля Пушилин объявил о своей отставки.

По итогам выборов в "ДНР" 3 ноября 2014 года стал депутатом Народного Совета "ДНР", в том же месяце его избрали заместителем председателя Народного Совета, а экс-глава "республики" Александр Захарченко назначил Пушилина на должность постпреда в трехсторонней контактной группе в Минске.

11 сентября 2015 года был избран председателем Народного Совета ДНР, за избрание проголосовали 76 депутатов. До конца августа 2018 года совмещал посты спикера парламента ДНР и постпреда республики на переговорах в Минске.