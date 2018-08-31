Террориста Пушилина могут назначить "врио главы ДНР" - СМИ

Пушилин может заменить Захарченко на посту "главы ДНР" / dan-news.info

Вероятным "временно исполняющим обязанности главы ДНР" в марионеточной "республике" террористов после убийства лидера "ДНР" Александра Захарченко назначат "председателя Народного Совета ДНР" Дениса Пушилина.

"С учетом убийства Захарченко и ранения Тимофеева, пошли разговоры о том, что ВРИО главы ДНР будет Пушилин", - сообщает телеграмм-канал Colonelcassad.

Впрочем, другие СМИ называют еще одного вероятного преемника взорванного Захарченко - "вице-премьера ДНР" Дмитрия Трапезникова.

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Узнать главные подробности случившегося можно здесь.