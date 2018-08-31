Захарченко убит в Донецке: все, что известно на данный момент (обновляется)

Стали известны главные подробности убийства Александр Захарченко / Фото: Оплот

В захваченном боевиками Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице.

Позже стало известно, что при взрыве якобы пострадали еще несколько человек, в частности, тяжелое ранение получил "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев.

По данным Telegram-канала Mash, пресс-секретарь главы "республики" Алена Алексеева официально подтвердила, что он был убит в результате "теракта".

Агентство "Интерфакс" сообщило, что сведения об уничтодении Захарченко подтвердил депутат "Народного совета ДНР" Владислав Бердичевский.

Источник агентства в "силовых структурах" Донецка рассказал, что на проспекте Богдана Хмельницкого в автомобиле боевики задержали подозреваемых в покушении на главаря квазигосударство "украинских диверсантов".

Народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook написал, что убийство Захарченко может быть инсценировкой и стоит подождать похорон жертвы.

Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская рассказала РБК-Украина, что ликвидацию Захарченко в спецслужбе считают последствием междоусобных войн террористов.

Российский МИД заявил, что убийство Захарченко является терактом, и обвинил в его совершении украинские власти. Так называемый председатель "Народного совета ДНР" Денис Пушилин пригрозил, что Донецк отомстит за преступление Украине.

Напомним, с 2015 года по 2017-й разными способами были уничтожены ряд лидеров боевиков "Л/ДНР". Последними известными жертвами стали командир банды "Спарта" террористической "ДНР" Арсен Павлов (прозвище "Моторола") и командир бандформирования "Сомали" этой же псевдореспублики — Михаил Толстых ("Гиви").