Москва обвинила в смерти главаря "ДНР" Захарченко Киев

31 августа 2018, 19:34

В российском МИД обратились с требованием к мировому сообществу (!) расследовать убийство Захарченко.

МИД РФ традиционно набросился с обвинениями на Киев
МИД РФ традиционно набросился с обвинениями на Киев / vestikavkaza.ru

Российский МИД заявил, что убийство главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко в Донецке 31 августа 2018 года является терактом и обвинил в этом украинские власти. 

"Есть все основания полагать, что за его (Захарченко  - "Главред") убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных" - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

"В ситуации с убийством главы ДНР киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе... Не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне" - добавила Захарова.

Читайте такжеЗахарченко убит в Донецке: все, что известно на данный моментВ российском МИД обратились с требованием к мировому сообществу расследовать убийство Захарченко.

Как сообщалось ранее, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - высокопоставленный чиновник "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.

Позднее СБУ и многие другие источники, в т.ч. в самой марионеточной "республике" террористов, подтвердили смерть Захарченко.

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Новость в спецтеме:Убийство главаря ДНР Александра Захарченко
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