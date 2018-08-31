"Дождемся похорон": В МВД не исключают, что убийство Захарченко - инсценировка

Александр Захарченко убит / nahnews.org

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук допустил, что убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко может быть инсценировкой.

"Ждем подтверждения факта гибели террориста Александра Захарченко.Пока я такого подтверждения от источников заслуживающих доверие не получил. Не исключаю, что это может инсценировка убийства, преследующая определённые цели. Дождёмся похорон", - отметил он.

Геращенко также не исключает, что Захарченко могли убить его сотоварищи по террористической деятельности, не поделив какую то сферу криминального бизнеса.

Напомним, главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко был убит при мощном взрыве в известном среди террористов кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.Также известно, что при взрыве серьезные ранение получил "глава минфина ДНР", ближайший подручный Захарченко Александр Тимофеев.